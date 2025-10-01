Γιατί το Emirates λέγεται «Arsenal Stadium» στους αγώνες του Champions League

Μία από τις πιο δύσκολες «μάχες» του στη League Phase του Champions League θα δώσει απόψε (1/10, 22:00) ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας τη γνώριμη Άρσεναλ εκτός έδρας, στο ιστορικό Emirates Stadium του Λονδίνου.

Ο Ολυμπιακός έχει «θετικό σερί» στο Emirates, καταγράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες νίκες του στο γήπεδο της Άρσεναλ, ωστόσο η αποψινή του αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως «αρκετά απαιτητική».

Όμως, αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι οι ομάδες που επισκέπτονται το Emirates Stadium στο περιθώριο του Champions League, έχουν μια διαφορετική εμπειρία από τις ομάδες της Premier League που ταξιδεύουν στο βόρειο Λονδίνο.

Αντ' αυτού, «ταξιδεύουν» στο «Arsenal Stadium». Πρόκειται απλώς για μια αλλαγή ονόματος και όχι τοποθεσίας, και ο λόγος για τον οποίο αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται τις ευρωπαϊκές βραδιές έχει αποκαλυφθεί.

Το γήπεδο του Emirates | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Γιατί το Emirates λέγεται «Arsenal Stadium»

Η πλειοψηφία των οπαδών – συμπεριλαμβανομένων και αυτών από το εξωτερικό – γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Άρσεναλ παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο Emirates Stadium. Αυτό συμβαίνει από το 2006, όταν έφυγε από το Highbury, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην ιστορία της Premier League, και έχτισε ένα νέο γήπεδο.

Αλλά γιατί η Άρσεναλ αναγκάζεται να αλλάξει το όνομά της όταν οι ευρωπαϊκοί αντίπαλοί της έρχονται στο Λονδίνο;

Ο λόγος για τον οποίο η UEFA έχει καταχωρίσει το γήπεδο 60.000 θέσεων με το όνομα του συλλόγου και όχι με το επίσημο όνομά του οφείλεται στους κανονισμούς του οργανισμού σχετικά με τους χορηγούς των γηπέδων.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός δεν αναγνωρίζει τους χορηγούς στα γήπεδα, όπως το Allianz Arena της Μπάγερν Μονάχου και το Signal Iduna Park της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Για την Άρσεναλ, η Emirates είναι ο χορηγός του σταδίου από την κατασκευή του και, ως εκ τούτου, αυτό είναι το μόνο όνομα που γνωρίζουν οι νέες γενιές οπαδών. Ωστόσο, από νομική άποψη, το στάδιο φέρει ένα εντελώς διαφορετικό όνομα κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών αγώνων, είτε πρόκειται για το Champions League είτε για το Europa Conference League.

Για το λόγο αυτό, τα ονόματα αλλάζουν ελαφρώς, ώστε οι χορηγοί να μην αναφέρονται στις ευρωπαϊκές βραδιές – γι' αυτό το Emirates Stadium μετατρέπεται σε Arsenal Stadium.

Με πληροφορίες από Give Me Sport