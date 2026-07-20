Γιατί ο Λαμίν Γιαμάλ φοράει φανέλα με διπλό όνομα: Η ιστορία πίσω από την επιλογή του

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία πίσω από το όνομα του επιθετικού της Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ονόματα του Μουντιάλ 2026. Το πλήρες όνομα του είναι Lamine Yamal Nasraoui Ebana, με το Ebana να είναι το επώνυμο της μητέρας του, ενώ το Nasraoui, του πατέρα του.

Το όνομα Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί ένα συνδυαστικό όνομα. Αν και ορισμένοι μπορεί να υποθέτουν ότι το «Γιαμάλ» είναι το επώνυμό του, στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Όπως αναφερόμαστε στον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας χρησιμοποιώντας το σύνθετο όνομα Λουίς Ενρίκε, έτσι λέμε και Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με το αθλητικό site Tribuna, οι γονείς του του έδωσαν το όνομα «Λαμίν» και «Γιαμάλ» προς τιμήν δύο ανθρώπων που τους βοήθησαν λίγο μετά τη γέννησή του.

Αυτά τα δύο άτομα που στάθηκαν αφορμή για το όνομα του Ισπανού επιθετικού βοηθούσαν την οικογένεια του Γιαμάλ σε μια οικονομικά δύσκολη στιγμή και έτσι ο πατέρας του, υποσχέθηκε ότι θα δώσει τα ονόματά τους στο παιδί του.

Το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 2007 και οι γονείς του τήρησαν την υπόσχεσή τους. Το όνομα έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς στα αραβικά δηλώνει την «ειλικρίνεια» και την «ομορφιά».

Η πορεία του Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ εκτοξεύτηκε στη δόξα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αναδείχθηκε σε εμβληματική μορφή της Μπαρτσελόνα και πρόσωπο του σύγχρονου ισπανικού ποδοσφαίρου τους τελευταίους μήνες.

Οι επιδόσεις του στο Euro 2024 τού χάρισαν καθεστώς θρύλου στην Ισπανία προτού καν αποκτήσει το νόμιμο δικαίωμα να απολαύσει μια μπίρα καθότι ανήλικος, και το επόμενο βήμα στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του είναι η κατάκτηση ενός μεγάλου τίτλου σε συλλογικό επίπεδο.

Ο έφηβος άσσος συμμετείχε σε 14 γκολ για την Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν, ενώ έχει ήδη καταγράψει τρία γκολ και πέντε ασίστ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απόδοσή του ενδέχεται να εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη.