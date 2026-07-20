Το λες και καψόνι αυτό που έκανε πιλότος σε πτήση Αργεντίνων επιβατών το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της ώρας διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Δεδομένου ότι, απαγορεύεται η χρήση του διαδικτύου εν ώρα πτήσης, και καθώς όλοι είχαν τα κινητά σε λειτουργία πτήσης, ήταν αδύνατο οι οπαδοί να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πιλότος ακούγεται να λέει:«Γνωρίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση· και οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα. Όμως, δυστυχώς, σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής. Θα θέλαμε, λοιπόν, να συγχαρούμε τους συμπατριώτες μας Αργεντινούς».
Έτσι, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του BFMTV, ο πιλότος, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα ότι η Αργεντινή κέρδισε το Μουντιάλ του 2026.
Αμέσως οι επιβάτες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και απεικονίζονται να ουρλιάζουν και να αγκαλιάζονται μεταξύ τους - χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική έκβαση του αγώνα.
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