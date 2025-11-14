Μενού

Γιατί οι τερματοφύλακες φτύνουν τα γάντια τους πριν το πέναλτι: Το «επιστημονικό» μυστικό

Οι τερματοφύλακες φτύνουν τα γάντια τους πριν από κάθε πέναλτι, αλλά όχι από γούρι. Υπάρχει λόγος.

Reader symbol
Newsroom
Τερματοφύλακας
Τερματοφύλακας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Λίγο πριν την εκτέλεση ενός πέναλτι, όταν η κάμερα ζουμάρει στο πρόσωπο του τερματοφύλακα, εκείνος παίρνει βαθιά ανάσα, χαμηλώνει το βλέμμα… και φτύνει τα γάντια του. Είναι μια εικόνα τόσο οικεία, που μοιάζει με τελετουργικό.

Ο «ρόλος» του σάλιου

Το σάλιο λειτουργεί ως φυσικό ενυδατικό. Όταν τα γάντια είναι στεγνά, το λάτεξ σκληραίνει και χάνει πρόσφυση. Αν όμως βραχούν ελαφρά -είτε με νερό είτε με σάλιο- η υγρασία ενεργοποιεί τα μικρομόρια του λάτεξ, κάνοντάς το πιο κολλώδες. Με απλά λόγια, όσο πιο υγρή η επιφάνεια των γαντιών, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να γλιστρήσει η μπάλα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ