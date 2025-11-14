Γιατί οι τερματοφύλακες φτύνουν τα γάντια τους πριν το πέναλτι: Το «επιστημονικό» μυστικό

Λίγο πριν την εκτέλεση ενός πέναλτι, όταν η κάμερα ζουμάρει στο πρόσωπο του τερματοφύλακα, εκείνος παίρνει βαθιά ανάσα, χαμηλώνει το βλέμμα… και φτύνει τα γάντια του. Είναι μια εικόνα τόσο οικεία, που μοιάζει με τελετουργικό.
Ο «ρόλος» του σάλιου
Το σάλιο λειτουργεί ως φυσικό ενυδατικό. Όταν τα γάντια είναι στεγνά, το λάτεξ σκληραίνει και χάνει πρόσφυση. Αν όμως βραχούν ελαφρά -είτε με νερό είτε με σάλιο- η υγρασία ενεργοποιεί τα μικρομόρια του λάτεξ, κάνοντάς το πιο κολλώδες. Με απλά λόγια, όσο πιο υγρή η επιφάνεια των γαντιών, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να γλιστρήσει η μπάλα.
