Γιόκιτς: Η άποψη του για τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του

Τους δυο συμπατριώτες του που ξεχωρίζει στη Euroleague ανέφερε ο Νίκολα Γιόκιτς στο «X&O’s Podcast», οι οποίοι είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Μάλιστα, δεν έκρυψε πως υποστηρίζει την Παρτίζαν, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό και την κίνηση ενίσχυσης με τον Κόρι Τζόσεφ.
