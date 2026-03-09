Μενού

Γιόκιτς: Η άποψη του για τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του

Ο Νίκολα Γιόκιτς αναφέρθηκε στους συμπατριώτες του που παρακολουθεί στη Euroleague, ενώ μίλησε για τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του.

Τους δυο συμπατριώτες του που ξεχωρίζει στη Euroleague ανέφερε ο Νίκολα Γιόκιτς στο «X&O’s Podcast», οι οποίοι είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Μάλιστα, δεν έκρυψε πως υποστηρίζει την Παρτίζαν, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό και την κίνηση ενίσχυσης με τον Κόρι Τζόσεφ.

