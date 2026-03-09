Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος η ηθοποιός - «Το θέλαμε και το προσπαθήσαμε πολύ»

Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο ανακοίνωσε η Μαριάννα Πολυχρονίδη, καθώς είπε πως είναι έγκυος στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ενώ μέχρι στιγμή δεν είχε μιλήσει δημόσια, μόλις συναντήθηκε με την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό, εκείνη την ρώτησε εάν έβλεπε καλά και αν είναι πράγματι έγκυος. Η ίδια απάντησε θετικά και εξήγησε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα.

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή την προηγούμενη φορά ήμουν έγκυος, είχα κάνεις μόλις τον πρώτο υπέρηχο, αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς. Το θέλαμε πολύ, το προσπαθήσαμε πολύ», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Τώρα ξεκινάω σιγά σιγά τις προετοιμασίες, γιατί στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Είχα και γυρίσματα. Τα άγχη και τις αγωνίες προσπαθώ να τα ρυθμίσω, δεν είμαι γενικά αγχώδης, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω πάρει 9-10 κιλά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε για το επόμενο διάστημα της ζωής της: «Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο. Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί.»

«Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45», σημείωσε.