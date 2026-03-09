Ανησυχία για τη «μαύρη βροχή» μετά τις επιδρομές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Τι είναι και τι προκαλεί

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε «μαύρη βροχή». Ορισμένα μέσα ενημέρωσης την χαρακτήρισαν ως «όξινη βροχή», ενώ πολίτες δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν πονοκεφάλους και δυσκολία στην αναπνοή.

Η βροχή, σύμφωνα με τις αναφορές, άφησε μαύρα κατάλοιπα σε κτίρια και αυτοκίνητα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες των ειδικών για σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση μετά τις επιθέσεις.

Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο

Ειδικός στην ατμοσφαιρική ρύπανση μιλώντας στο The Conversation χαρακτήρισε τις αναφορές ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από την απλή όξινη βροχή.

Όπως εξήγησε, η βροχή συχνά λειτουργεί ως μηχανισμός απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Όταν όμως ο αέρας είναι έντονα μολυσμένος, οι σταγόνες της βροχής συγκρατούν τις επιβλαβείς ουσίες και τις μεταφέρουν στο έδαφος.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η «μαύρη βροχή» ενδέχεται να περιέχει τοξικές ουσίες όπως υδρογονάνθρακες, πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) και καρκινογόνες ενώσεις, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Είναι επίσης πιθανό να περιλαμβάνει βαρέα μέταλλα και άλλα χημικά που προήλθαν από τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Η εισπνοή του μολυσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους και αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα με άσθμα ή άλλες πνευμονικές παθήσεις. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και οι έγκυες γυναίκες θεωρούνται οι πιο ευάλωτες ομάδες, ενώ η μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιους ρύπους μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.