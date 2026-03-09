Προειδοποίηση από τη Διευθύντρια του ΔΝΤ: «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, (Kristalina Georgieva) προειδοποίησε σήμερα (9/3) για τους κινδύνους πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η διευθύντρια του ΔΝΤ, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν γι' αυτό», είπε.