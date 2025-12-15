Μενού

Γιώργος Μπαρτζώκας: Ο άνθρωπος που άντεξε τον πιο απαιτητικό πάγκο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού και το έκανε με τον δικό του τρόπο, πιάνοντας στα 208 ματς τον μύθο Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λένε πως «οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να σπάνε. Άλλους, να σπάνε ρεκόρ» και σ’ αυτή την δεύτερη κατηγορία υπάγεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό.

Με τις 208 συμμετοχές στον πάγκο της ομάδας, έφτασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την αναγέννηση των «ερυθρολεύκων» και χωρίς αμφιβολία αποτελεί μύθο για το ελληνικό μπάσκετ και την προπονητική.

