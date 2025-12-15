Γιώργος Μπαρτζώκας: Ο άνθρωπος που άντεξε τον πιο απαιτητικό πάγκο

Λένε πως «οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να σπάνε. Άλλους, να σπάνε ρεκόρ» και σ’ αυτή την δεύτερη κατηγορία υπάγεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό.
Με τις 208 συμμετοχές στον πάγκο της ομάδας, έφτασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την αναγέννηση των «ερυθρολεύκων» και χωρίς αμφιβολία αποτελεί μύθο για το ελληνικό μπάσκετ και την προπονητική.
