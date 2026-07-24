Γιούργκεν Κλοπ: Ο «cult hero» νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας

Νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας είναι πλέον ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ήταν πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της αποχώρησης του πρώην προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν, καθώς η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει ως στόχο την γενικότερη ανασυγκρότηση μετά από τις απογοητευτικές αποδόσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στις 12.00 το μεσημέρι όπου και παρουσίασε στον Τύπο τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή.

BREAKING: Former Liverpool manager Jurgen Klopp named the new Head Coach of Germany ⚽https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iR69aLuZq2 — Sky News (@SkyNews) July 24, 2026

Η εθνική Γερμανίας αποκλείστηκε από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ και πλέον επικεντρώνεται στην επόμενη πρόκληση: το Euro 2028.

Ο Κλοπ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 και θα συγκροτήσει το προπονητικό του επιτελείο γύρω από τους πρώην συνεργάτες του στη Λίβερπουλ, Πεπ Λάιντερς και Πέτερ Κράβιτς, αναφέρει το BBC.

Η Γερμανία ελπίζει ότι η τριάδα αυτή θα μπορέσει να επαναλάβει για την εθνική ομάδα ό,τι πέτυχε παλαιότερα στον σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ, επαναφέροντας έναν από τους «γίγαντες» του ποδοσφαίρου που είχαν χάσει την αίγλη τους, στην παλιά τους δόξα. Ελάχιστοι αμφιβάλλουν ότι ο Κλοπ διαθέτει τα προσόντα για να δώσει νέα πνοή στην εθνική ομάδα.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του κορυφαίου γερμανικού ποδοσφαιρικού περιοδικού «Kicker», το 80% των αναγνωστών δήλωσε ότι θεωρεί τον Κλοπ την κατάλληλη επιλογή. Από τις πολλές επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τη γερμανική ομάδα τα τελευταία χρόνια, οι πιο επίμονες αφορούν την έλλειψη νοοτροπίας νικητή και την αδυναμία δημιουργίας δεσμού με τους φιλάθλους.

Ο Κλοπ,ο οποίος έχει αφιερώσει την καριέρα του μιλώντας για «θηρία νοοτροπίας» (mentality monsters) και έχει αναδειχθεί σε εμβληματική μορφή σε κάθε σύλλογο που προπόνησε, φαντάζει ως η ιδανική λύση.