Πληθαίνουν οι πληροφορίες αναφορικά με το φονικό στη Σύρο, όπου μία 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έπεσε νεκρή ύστερα από διαπληκτισμό σε ζευγάρι που διαμένει στο νησί.

Με απόφαση των Αρχών, αφέθηκε ελεύθερη η 31χρονη σύζυγος του άνδρα, που κρίνεται ως ο δράστης του θανάτου της 42χρονης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, φαίνεται ότι ανατρέπεται το σενάριο περί οικονομικών διαφορών.

Μέχρι στιγμής, υπήρχαν πληροφορίες ότι η γυναίκα είχε πάει στο σπίτι για να εισπράξει χρωστούμενα ενοίκια από το ζευγάρι, αλλά τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν πως δεν ήταν δικό της το σπίτι, αλλά των κατηγορούμενων.

Άρα, δεν θα μπορούσε να έχει πάει εκεί για τα ενοίκια.

Σύρος: Πήγε στο σπίτι με μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά

Επίσης, πολλά ερωτήματα προκύπτουν από το ότι η 42χρονη πήγε στο οίκημα με καλυμμένα τα στοιχεία του προσώπου της, αλλά και κρατώντας μαχαίρι.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί, ακριβώς, το τι φορούσε αλλά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν φαίνεται να ήταν τα ρούχα της δουλειάς της με τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Πλην του μαχαιριού που κράδαινε, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε στην τσάντα της ένα αεροβόλο αλλά και έναν λοστό.

Οι κάμερες στο σημείο φαίνεται ότι την έχουν πιάσει να πηγαίνει προς την πόρτα με το μαχαίρι.

Πώς έγινε ο φόνος στη Σύρο

Όταν χτύπησε την πόρτα, άνοιξε η 31χρονη και οι δύο γυναίκες είχαν έντονο καυγά - για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν πολύ και ο 41χρονος τραυμάτισε τη 42χρονη με άγνωστο αντικείμενο στην πλάτη.

Εκείνη επιχείρησε να το φύγει, αλλά φαίνεται ότι κυνηγήθηκε και δέχθηκε επιθέσεις και με άλλα αντικείμενα.

Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι, την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και κατέρρευσε. Κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η ιατροδικαστική θα δείξει τα αίτια του θανάτου

Επειδή η γυναίκα έχει δεχθεί διάφορα χτυπήματα, θα είναι η νεκροψία-νεκτρομή αυτή που θα δείξει τα αίτια του θανάτου της.

Ο 41χρονος, που φαίνεται ότι της κατάφερε το μοιραίο χτύπημα, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συμπλοκής.

Οι αστυνομικές αρχές πάντως, συγκεντρώνουν ακόμα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.