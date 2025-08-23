Γκάφα on air: Ρεπόρτερ ρώτησε ποδοσφαιριστή αν είναι χαρούμενος για τη νίκη - Είχαν χάσει με 4-1

Σίγουρα όχι μία από τις καλύτερες στιγμές στην επαγγελματική της καριέρα. Ρεπόρτερ στη Γερμανία παρακολούθησε το Βέρντερ Βρέμης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης αλλά φαίνεται πως ήταν αφηρημένη.

Κι αυτό γιατί μετά το τέλος της αναμέτρησης υπέπεσε σε μία γκάφα on air.

Ο αρχηγός των ηττημένων, Μάρκο Φριντλ, κλήθηκε να κάνει δηλώσεις, αλλά έχοντας ανταλλάξει φανέλα με τον τερματοφύλακα της Άιντραχτ και πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ, έκατσε μπροστά στην κάμερα φορώντας την εμφάνιση των γηπεδούχων.

Αυτό μπέρδεψε την συμπαθή ρεπόρτερ που τον ρώτησε αν είναι χαρούμενος με τη νίκη της ομάδας του.

Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, με τον παίκτη των ηττημένων να χαμογελά και να της απαντά: «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις».

Για την ιστορία είχαν ηττηθεί με το βαρύ 4-1.

Δείτε το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο: