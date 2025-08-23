Εξαγριώθηκε ο Στέλιος Ρόκος με αφορμή σύνθημα «Free Palestine» σε σχολείο: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι»

Με μια οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Στέλιος Ρόκκος καταγγέλλει τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, τα οποία χαρακτηρίζει ξεκάθαρα ως γενοκτονία και υπογραμμίζει πως ο πραγματικός βανδαλισμός δεν είναι ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο του παλιού του σχολείου, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, αλλά η αδικία και η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του:

«Αυτό είναι το σχολείο που πήγα δημοτικό! Αυτή είναι η αυλή που έπαιζα μικρός με τα άλλα παιδάκια! Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό λόγω έλλειψης παιδιών! Και γι’ αυτό αποφεύγω να το κοιτάζω οπότε περνάω από κει είναι πολύ στενάχωρο να το βλέπω κλειστό! Τον τελευταίο καιρό όμως το κοιτάζω γεμάτος περηφάνια γιατί κάποια <<άγνωστα και ανήσυχα παιδιά >>έγραψαν στον τοίχο του free Palestine!!! Όμως κάποια απ’ το χωριό έγραψε στα social ότι είναι βανδαλισμός και χρησιμοποίησε κι εμάς τους κατοίκους του χωριού ότι δήθεν είμαστε κι εμείς εξαγριωμένοι Και συμφωνούμε μαζί της (και καλά)!! Καλάμια και παλούκια!!!

Εγώ προσωπικά εξαγριωμένος είμαι κάθε φορά που τη βλέπω μπροστά μου! Εξαγριωμένος είμαι μ' αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη μ' αυτή την γενοκτονία αυτό είναι βανδαλισμός το άλλο είναι αντίσταση αλλά που να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση!!! Ηρεμα το λέω!!!!».

Στέλιος Ρόκκος ανάρτηση | Facebook



