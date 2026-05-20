Γκουαρδιόλα: Η αντίδραση για τον τίτλο της Άρσεναλ και την αποχώρησή του - Δείτε βίντεο

Για 3η φορά στην δεκαετή παρουσία του στην Premier League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα τερματίζει στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφού η Άρσεναλ είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-2026.
Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατόρθωσε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Μπόρνμουθ, έμεινε στο 1-1 και πλέον με μια αγωνιστική να απομένει, η απόσταση των 4 βαθμών δεν καλύπτεται, με αποτέλεσμα οι «πολίτες» να ολοκληρώνουν την αγωνιστική περίοδο έχοντας κατακτήσει το FA Cup και να ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, πιθανότατα χωρίς τον Πεπ.
