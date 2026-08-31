Γκουστάβο Πουέρτα: Ολυμπιακός - «Ο Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα», γράφουν στην Κολομβία

Στην τελική ευθεία είναι η μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως είχε αναφέρει σχετικά και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κολομβίας «Semana» ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του 23χρονου χαφ με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και πλέον απομένουν τα διαδικαστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

