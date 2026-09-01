Μαρία Σολωμού: Έδειξε το «Σ' αγαπώ» που της είχε γράψει ο Μάριος Αθανασίου σε χαρτοπετσέτα

Η Μαρία Σολωμού έχει γυρίσει στην Αθήνα και θέλησε να κάνει εκκαθάριση σε όλα της τα συρτάρια στο σπίτι και μεταξύ όσων βρήκε πέρα από φορολογικές δηλώσεις και ιατρικές εξετάσεις, ήταν και ερωτικά ραβασάκια από κάποιους συντρόφους της, όπως ο Μάριος Αθανασίου με τον οποίο ήταν ζευγάρι για πέντε χρόνια από το 2004 έως το 2009 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

«Τι μου κάνετε παιδιά; Εγώ για κάποιον λόγο βρίσκομαι στην Αθήνα. Εδώ και δύο ημέρες έχω βάλει στόχο να ανοίξω κάθε συρτάρι και να ξετρυπώσω οποιαδήποτε χαρτούρα έχω μαζέψει γιατί είμαι μαζώχτρα.

Μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι έχω βρει αντίγραφο δήλωσης της εφορίας του 2011. Έφυγε από εδώ μια σακουλάρα για την ανακύκλωση, φουλ, χαρτιά.

Έχω βρει όλες μου τις ιατρικές εξετάσεις το ιστορικό μου. Τα βρήκα. Ένιωσα μια σοβαρή χαρά. Και όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της, οπωσδήποτε έχει ένα χρονοντούλαπο με φωτογραφίες, γραμματάκια, σημειωματάκια, καρτούλες, τετράδια ολόκληρα γραμμένα», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Τι το ήθελα; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι... Δεν θυμάμαι η γυναίκα.

Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Σε εκείνο το σημείο άνοιξε ένα ντοσιέ με γράμματα του Μάριου Αθανασίου από την εποχή που οι δυο τους ήταν μαζί και είπε:

«Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος, ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει "Μαρία σ'αγαπώ".

Οι ημερομηνίες είναι 06/05/2004. Ο άνθρωπος έγραφε πολύ ωραία. Έχω και μια καρδιά, η οποία μέσα έχει ραβασάκια. Αλλά εδώ η χρονολογία δεν ξεκινάει με 2000, αλλά με 1993. Μιλάμε για 19 χρονών παιδιά. Ήταν η πρώτη μου σοβαρή σχέση. Αυτό θα το συνεχίσω, ένιωσα ξαφνικά 19».