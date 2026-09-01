Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία - «Πάνω από όλα είμαστε γονείς»

Αθώο έκρινε το δικαστήριο τον σύζυγο της παρουσιάστριας ο οποίος είχε οδηγηθεί αυτεπαγγέλτως στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια περιέγραψε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου τη στάση που, όπως ανέφερε, επιθυμεί να κρατήσει μαζί με τον σύζυγό της μετά το ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου λέγοντας πως «Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία».

Το δικαστήριο ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε τον σύζυγό της από την κατηγορία, ενώ παράλληλα ήρε τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί να διαμένει σε άλλη κατοικία.

Τι κατέθεσε η παρουσιάστρια

Η παρουσιάστρια καταθέτοντας ως μάρτυρας, ανέφερε ότι το πρωί της 24ης Αυγούστου προηγήθηκε ένταση μεταξύ του ζευγαριού, την ώρα που εκείνη ήθελε να μεταφέρει το παιδί τους στον γιατρό. Περιέγραψε το περιστατικό ως ένα φραστικό επεισόδιο, λέγοντας ότι στη συνέχεια ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά, χωρίς ωστόσο να υποστεί σωματική βλάβη.

Όπως κατέθεσε, μετά το περιστατικό κάλεσε την αστυνομία, αλλά αποχώρησε προκειμένου να πάει το παιδί στον παιδίατρο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, ο οποίος της ζήτησε συγγνώμη.

Η ίδια ανέφερε στο δικαστήριο ότι το ζευγάρι προτίθεται να αναζητήσει τη βοήθεια ειδικού συμβούλου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ένταση που δημιουργήθηκε.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για το περιστατικό και δήλωσε: «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό».