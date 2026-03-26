Γκραντ: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του, δύσκολα παίζει με Μονακό

Ο Τζέριαν Γκραντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή του στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο T-Center (30/01, 19:00), αλλά και φυσικά κόντρα στη Μονακό (27/03, 21:15).

Ο Τζέριαν Γκραντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντουμπάι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr