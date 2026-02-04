Google Doodle: Αφιερωμένο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» ετοιμάζονται να ανοίξουν την αυλαία τους καθώς στις Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης στο Σάν Σίρο του Μιλάνου, με τη Google να τους αφιερώνει το νέο της Google Doodle. Μάλιστα το σημερινό αναπαριστά το άθλημα του κέρλινγκ.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 6 ως κι τις 22 Φεβρουαρίου και αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Οι αγώνες διοργανώνονται σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Μιλάνο : Χόκεϊ επί πάγου, Παγκόσμιο άλμα και Σούπερ-Γρήγορη ταχύτητα.

: Χόκεϊ επί πάγου, Παγκόσμιο άλμα και Σούπερ-Γρήγορη ταχύτητα. Κορτίνα ντ'Άμπετσο : Αλπικό σκι (γυναίκες), Κάουμπα, Σκι διάθλασης, Λούτσε και Στούντιο σκι.

: Αλπικό σκι (γυναίκες), Κάουμπα, Σκι διάθλασης, Λούτσε και Στούντιο σκι. Βαλέτλiνα (Μπορμίο / Λιβίνιο): Αλπικό σκι (άνδρες), Σκι-ορειβασία, Σνόουμπορντ και Ακροβατικό σκι.

(Μπορμίο / Λιβίνιο): Αλπικό σκι (άνδρες), Σκι-ορειβασία, Σνόουμπορντ και Ακροβατικό σκι. Βαλέντια Φιέμε : Ορεινό σκι, Άλμα και Συνδυασμός σκιών.

: Ορεινό σκι, Άλμα και Συνδυασμός σκιών. Αντερσελβά: Παγκόσμιο πόντμπολ με πιστόλια.

Αυτή η διοργάνωση παρουσιάζει καινοτομίες με την εισαγωγή νέων αθλημάτων και μορφών διαγωνισμών:

Νέο άθλημα: Το Σκι-αλπινισμός (ή Skimo) κάνει το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς στο Μορμιό, με τρεις αγώνες (σπρίντ ανδρών, γυναικών και μεικτό relay).

Νέες δοκιμασίες: Το Σκοτλεν προσθέτει μεικτό relay, η Ελαφρύ καρότσι φιλοξενεί το διπλό γυναικών, και το Πηδηματάκι εισάγει το μεγάλο ατομικό άλμα γυναικών.

Ακροβατικό σκι: Τα αγωνίσματα με παραλληλόγραμμες πτώσεις (ανδρών και γυναικών) γίνονται επίσημα, προσφέροντας πιο εντυπωσιακές μονομαχίες.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι μεταδόσεις

Στη χώρα μας τους αγώνες θα τους παρακολουθήσουμε από τη δημόσια τηλεόραση καθώς η ΕΡΤ έχει προγραμματίσει καθημερινές μεταδόσεις τόσο μέσα από το ΕΡΤ2 Σπορ όσο και από τα κανάλια ERTSPORTS.

