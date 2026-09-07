Γουόκαπ: Το «πικρό» αντίο δεν πρέπει να μηδενίσει τη μεγάλη συνεισφορά

Πραγματικά είναι κρίμα μία παρουσία πέντε ετών από έναν άνθρωπο που έδωσε το 100% στην ομάδα, να τελειώνει με τόσο άσχημο τρόπο. Κι όμως, ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στα ΗΑΕ και την Ντουμπάι BC, έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Δικαίωμά του ως επαγγελματίας να διεκδικεί το καλύτερο για τον εαυτό του, αλλά η στάση του σηκώνει... διπλή τεχνική ποινή.

Ο «Θωμάς» όταν είχε πιάσει λιμάνι, κανείς δεν θα περίμενε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν βασικός point guard του Ολυμπιακού από την πρώτη μέρα και ένα από τα αγαπημένα «παιδιά» του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ειδικά τις πρώτες σεζόν, ήταν και βιονικός, καθώς δεν έχανε παιχνίδι.

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