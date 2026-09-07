Μενού

Γουόκαπ: Το «πικρό» αντίο δεν πρέπει να μηδενίσει τη μεγάλη συνεισφορά

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τον Τόμας Γουόκαπ ο οποίος μετά από πέντε χρόνια στον Πειραιά, αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Thomas Walkup
Thomas Walkup | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πραγματικά είναι κρίμα μία παρουσία πέντε ετών από έναν άνθρωπο που έδωσε το 100% στην ομάδα, να τελειώνει με τόσο άσχημο τρόπο. Κι όμως, ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στα ΗΑΕ και την Ντουμπάι BC, έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Δικαίωμά του ως επαγγελματίας να διεκδικεί το καλύτερο για τον εαυτό του, αλλά η στάση του σηκώνει... διπλή τεχνική ποινή.

Ο «Θωμάς» όταν είχε πιάσει λιμάνι, κανείς δεν θα περίμενε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν βασικός point guard του Ολυμπιακού από την πρώτη μέρα και ένα από τα αγαπημένα «παιδιά» του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ειδικά τις πρώτες σεζόν, ήταν και βιονικός, καθώς δεν έχανε παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ