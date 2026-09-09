Γυναίκα φίλαθλος της Μαρσέιγ καταγγέλλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο «Βελοντρόμ»

Μια γυναίκα φίλαθλος της Μαρσέιγ καταγγέλλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στις εξέδρες του «Βελοντρόμ» κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης ήττας της ομάδας με 2-3 από την Παρί FC.
Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα στο TikTok, η γυναίκα ανέφερε ότι ένιωσε αγγίγματα από τον άνθρωπο που καθόταν πίσω της και ότι καθώς κάθισε ξανά στη θέση της και τράβηξε πίσω την μπλούζα της παρατήρησε μια υγρή ουσία πάνω στη μπλούζα της, στο κάτω μέρος της πλάτης της και στο παντελόνι της και αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν σάλιο αλλά σπέρμα, δηλώνοντας ότι το περιστατικό την έκανε να αισθανθεί «βρόμικη».
«Καθώς κάθομαι ξανά, τραβάω πίσω την μπλούζα μου. Τα δάχτυλά μου είναι βρεγμένα. Κοιτάζω τον μπαμπά μου και παρατηρώ ότι υπάρχει μια γραμμή σπέρματος σε όλο το μπλουζάκι μου και στο πάνω μέρος των οπίσθιων μου, στο παντελόνι μου.
Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν σάλιο. Ήταν εξαιρετικά παχύρρευστο και το σπέρμα έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Έχω γραμμές στο μπλουζάκι μου και στο παντελόνι μου, και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσε να ήταν σάλιο. Σίγουρα ήταν κάποιος που μου είχε επιτεθεί», περιέγραψε.
Το RMC αναφέρει ότι ο σύλλογος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ενημερώθηκε για ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες και επικοινώνησε με τη φίλαθλο. Προσφέρθηκε να την βοηθήσει, να παράσχει οποιοδήποτε υλικό διαθέτει και να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα μόλις διαπιστωθούν τα γεγονότα.
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