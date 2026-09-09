Καίτη Γαρμπή: «Πετσόκοψε» με τον πιο επικό τρόπο το viral φίλτρο του Instagram για τα '80s

Η Καίτη Γαρμπή «πετσόκοψε» με τον πιο επικό τρόπο και πάντα με το χιούμορ που τη διακρίνει το φίλτρο που «σαρώνει» τις τελευταίες ημέρες στο Instagram και παρακινεί τους χρήστες να ζητήσουν από το ChatGPT να τους φτιάξει μια φωτογραφία τους που να δείχνει πώς θα ήταν στα '80s.

Σίγουρα θα έχεις πέσει σε κάποιο αντίστοιχο insta story αφού ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, ενώ πλέον δεν λείπουν και τα stories από άλλους χρήστες που τονίζουν «πόσο δεν μας νοιάζει πώς θα ήσασταν στα '80s».

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Μέσα λοιπόν σε αυτή τη «βροχή» από insta stories με άρωμα '80s με τη βοήθεια πάντα της τεχνητής νοημοσύνης. ήρθε το πιο «to the point» insta story από την αγαπημένη Καίτη Γαρμπή που τα έσβησε όλα, χωρίς παρεξήγηση, παιδιά.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε μια δική της φωτογραφία από τα τέλη των '80s από την εποχή του άλμπουμ «Γυαλιά Καρφιά» και έγραψε: «no 80s filter needed», με άλλα λόγια «χωρίς να χρειάζεται το φίλτρο των '80s», ενώ σαν «χαλί» χρησιμοποίησε το ομώνυμο τραγούδι.

Καίτη Γαρμπή: Γυαλιά Καρφιά | @kaitigarbi - Instagram

Εκείνη την εποχή η Καίτη Γαρμπή, η οποία φέτος τον χειμώνα θα τραγουδάει στη σκηνή του Anodos με ένα ιδιαίτερο concept, έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική δισκογραφία έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Πρόβα» και λίγο νωρίτερα το τραγούδι «Στο Σαιν Τροπέ».

Μετά τα «Γυαλιά Καρφιά», ακολούθησαν τα άλμπουμ «Ένταλμα Συλλήψεως» και «Του Φεγγαριού Αναπνοές» προτού κυκλοφορήσει το «Ως τον Παράδεισο» που ήταν και η πρώτη φορά που η Καίτη Γαρμπή συνεργάστηκε με τον Φοίβο.