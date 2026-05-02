Χαμός με τη φωτογραφία του αγνώριστου Ιγκουαΐν: Και όμως δεν είναι AI

Ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν αποσύρθηκε από τη δράση το 2023 αποχαιρετώντας την Ίντερ Μαϊάμι, τον τελευταίο σταθμό της σπουδαίας καριέρας του. Έκτοτε, μένει μόνιμα στη Φλόριντα και πραγματοποιεί σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις στην περιοχή του Γουέστον, όπου διατηρεί μια τεράστια έπαυλη από το 2021.

Ο άνθρωπος που έχει σκοράρει περισσότερα από 120 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες εξαιτίας μιας φωτογραφίας που έβγαλε με έναν θαυμαστή του στο Μαϊάμι.

