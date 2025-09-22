Μενού

Χαμός στην Ισπανία: Η Ρεάλ απέκτησε 11χρονο φόργουορντ, αλλά κανείς δεν πιστεύει την ηλικία του

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Μούσα Μπάλα Τραορέ προκαλώντας χαμός στα ισπανικά μέσα, αφού ο νέος της παίκτης είναι μόλις 11 ετών.

Φάση από αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης
Στιγμιότυπο από αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης | Euroleague/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον 11χρονο (!) Μούσα Μπάλα Τραορέ, ο οποίος φαίνεται απίστευτο να είναι τόσο μικρός, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματοδομή του.

Μετά τον 13χρονο Μοχάμεντ Νταμπόν (2,09 μ.) που έκανε ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην Τζιρόνα, το νέο «θαύμα της φύσης» έχει πέσει στα χέρια των Μαδριλένων.

