Χάποελ Τελ Αβίβ: Έρχεται στην Αθήνα μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε πως θα μεταβεί στην Αθήνα μέσω της Τάμπα και θα παραμείνει στην Ελλάδα, λόγω της δραματικής κατάστασης στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως θα παραμείνει στην χώρα μας πρόσθεσαν μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί θαυμαστές και υποστηρικτές,

Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του παιχνιδιού με τη Παρί, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη.

Παρακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο τους προς την Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα στην Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι περαιτέρω εξελίξεις.

Σας ζητάμε να τηρήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης του Μετώπου του Εσωτερικού Μετώπου και να κρατηθείτε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χάποελ!»

אוהדות ואוהדים יקרים,



אתמול הודיעה הנהלת היורוליג על דחיית המשחק נגד פריז, שהיה אמור להתקיים בתל אביב ביום שלישי הקרוב. אנו עוקבים אחר ההנחיות וההתפתחויות ונעדכן בהקדם האפשרי.



הקבוצה והצוות המקצועי עושים את דרכם כעת לאילת, ומחר ימריאו דרך טאבה לאתונה, שם ישהו עד להתפתחות אחרת.… pic.twitter.com/z4zKX9S7BZ — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) March 1, 2026



