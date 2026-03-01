«Οκτώ ευρώ την ώρα λάτζα αλλά θα τα δουλέψεις»: Η αγγελία στο Tik Tok που ανέβασε την πίεση των χρηστών

Σάλο αντιδράσεων προκάλεσε το βίντεο μιας εργοδότριας στο TikTok, το οποίο ανάρτησε ζητώντας νέο υπάλληλο για καθαριότητα και «λάντζα» στο εστιατόριό της στην Κρήτη.

Όπως υποστήριξε η ίδια, «έχει δει πολλά» οπότε είναι διατεθειμένη να πληρώσει τον υπάλληλο «μέχρι και 8 ευρώ την ώρα», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι απαιτήσεις θα είναι υψηλές για έναν τέτοιο «υψηλό» για εκείνη μισθό.

«Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε μέχρι και 8 ευρώ την ώρα, αλλά αυτός που θα τα πάρει θα τα δουλεύει», είπε χαρακτηριστικά.

Η εργοδότρια συνέχισε την «δελεαστική» της πρόταση για δουλειά, λέγοντας πως οι εργασιακές συνθήκες θα εναρμονίζονται με όσα λέει ο νόμος, προσθέτοντας ότι ο εργαζόμενος θα πληρωθεί «ακόμα και το δοκιμαστικό του».

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο της έγινε viral με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το επιθετικό ύφος της εργοδότριας, τη στάση σώματος «που τα λέει όλα», αλλά και το «κρυφό μήνυμα» πίσω από τα λόγια της.

Σύμφωνα με κάποιους, η γυναίκα με αυτή την ανάρτηση κατέστρεψε τη δουλειά της, υπονοώντας ότι αποκαλύφθηκε ως «κακή εργοδότρια».

«Και μόνο με αυτό το ύφος καταλάβαμε τι παίζει.....» είπε κάποιος, ενώ άλλος χρήστης έγραψε «"ακόμα και δοκιμαστικό θα πληρωθεί" Χάρη θα του κάνεις?? είσαι ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΗ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙΣ».

Δείτε το βίντεο: