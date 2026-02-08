Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκάρει η πτώση της θρυλικής Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο

Σοκ προκάλεσε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο σοβαρός τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον. Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ τραυματίστηκε λίγο μετά την εκκίνηση της κατάβασης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η 41χρονη αθλήτρια κατέρρευσε ουρλιάζοντας από τον πόνο μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε θεατές και συναθλητές. Άμεσα κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Βον αντιμετώπιζε ήδη σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, καθώς είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού μόλις μία εβδομάδα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατάστασή της φαίνεται να επιδεινώθηκε μετά τη νέα πτώση.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίντσεϊ Βον είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της το 2019, ωστόσο τον Νοέμβριο του 2024 επιβεβαίωσε την επιστροφή της στις πίστες, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων πόνων.

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, κατέκτησε τέσσερις τίτλους World Cup (2008, 2009, 2010, 2012) και έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κατέκτησε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση το 2010. Ο πρόσφατος τραυματισμός της είχε σημειωθεί σε αγώνα στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των Αγώνων.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ενδεχομένως να σηματοδοτήσει το τέλος της αγωνιστικής της παρουσίας στο σκι.