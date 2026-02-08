Χέιζ-Ντέιβις: Η αστρονομική πρόταση που απέρριψε από τον Παναθηναϊκό

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Gazzetta ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται και με τα δύο πόδια στο Τελ Αβίβ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο είχε βολιδοσκοπήσει τον αμερικανό πάουερ φόργουορντ αλλά του είχε καταθέσει και αστρονομική πρόταση που έφτανε τα 12,2 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα του συμβολαίου και η οποία ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή τη Χάποελ.

