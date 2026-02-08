Χέιζ-Ντέιβις: Η αστρονομική πρόταση που απέρριψε από τον Παναθηναϊκό

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Gazzetta ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται και με τα δύο πόδια στο Τελ Αβίβ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο είχε βολιδοσκοπήσει τον αμερικανό πάουερ φόργουορντ αλλά του είχε καταθέσει και αστρονομική πρόταση που έφτανε τα 12,2 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα του συμβολαίου και η οποία ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή τη Χάποελ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.