Η πρώτη Ελληνίδα που πέρασε τις πόρτες του Κοινοβουλίου ήταν Ελένη Σκούρα που εξελέγη βουλευτής το 1953 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Τρία χρόνια αργότερα βουλεύτρια, με την ΕΡΕ, εξελέγη η Λίνα Τσαλδάρη που έχει και τον τίτλο της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε Υπουργείο, καθώς χρημάτισε υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στη δεύτερη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Έκτοτε όλο και περισσότερες γυναίκες κέρδιζαν την ψήφο του λαού, ενώ σταδιακά άρχισαν να πολιτεύονται και άνθρωποι των τεχνών, όπως οι ηθοποιοί. Η Μελίνα Μερκούρη για παράδειγμα έγινε η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που ανέλαβε προϊσταμένη Υπουργείου, το 1981 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου της είχε εμπιστευθεί το Πολιτισμού και Επιστημών. Νωρίτερα όμως μία μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου είχε υπουργοποιηθεί και είχε γίνει ουσιαστικά η πρώτη ηθοποιός που αναλάμβανε ρόλο στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται για την Άννα Συνοδινού!

Η υφυπουργός Άννα Συνοδινού

Η Συνοδινού εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Αθηνών (1974, 1977, 1981, 1985, 1989) και διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή (1977-1980). Κατά τη διάρκεια της πολιτικής της σταδιοδρομίας εισηγήθηκε νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των γερόντων, της μητρότητας, των παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, στον καλλιτεχνικό τομέα εισήγαγε τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας στη Μέση Εκπαίδευση, πρότεινε την ένταξη των ηθοποιών στο ΙΚΑ και την ίδρυση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.

Στη συνέχεια του κειμένου, ωστόσο, εμείς θα δούμε τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πολιτική της καριέρα. Ένα ιδιαίτερο περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο του ταραγμένου 1990, την οδήγησε στην απόφαση όχι μόνο να παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας από το βουλευτικό της αξίωμα, αλλά και από το ίδιο το κόμμα.

Το κρίσιμο 1990 με διαδοχικές εκλογές

Το 1990 η αδυναμία εκλογής Pροέδρου της Δημοκρατίας οδήγησε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές τον Απρίλιο του 1990 με τη ΝΔ να έρχεται πρώτη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να σχηματίζει κυβέρνηση με τη... βοήθεια του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εν τέλει ψηφίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ενώ χρειάστηκαν συνολικά 5 ψηφοφορίες ώστε να καταλήξει το σώμα στο πρόσωπό του.

Το επεισόδιο με το πανό στα έδρανα της Βουλής

Η τρίτη, από εκείνες τις πέντε ψηφοφορίες, διεξήχθη τον Μάρτιο του 1990 και έμελλε να βάλει τέλος στην πολιτική πορεία της Άννας Συνοδινού. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η βουλευτής των Οικολόγων Εναλλακτικών Μαρίνα Δίζη άνοιξε ένα πανὀ, το οποίο έγραφε «Φτάνει το θέατρο για το +1, τον Πρόεδρο και το νέφος». Ακολούθησε πανικός στη Βουλή, με τους οπαδούς της Δίζη από τα θεωρεία να ζητωκραυγάζουν και να πετούν λουλούδια, τη Συνοδινού να είναι οργισμένη και τον πρόεδρος της Βουλής Αθανάσιο Τσαλδάρη να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη πριν προχωρήσει σε αποβολές από την αίθουσα!

Αντιγράφουμε τους διαλόγους, όπως δημοσιεύθηκαν τότε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Μεσημβρινής της Δευτέρας 5 Μαρτίου:

Πρόεδρος : Κύρία Δίζη σας ανακαλώ στην τάξη! Εάν συνεχίσετε, θα με αναγκάσετε να σας βγάλω από την αίθουσα. Είναι ντροπή σας.

: Κύρία Δίζη σας ανακαλώ στην τάξη! Εάν συνεχίσετε, θα με αναγκάσετε να σας βγάλω από την αίθουσα. Είναι ντροπή σας. Άννα Συνοδινού (όρθια και με έντονο ύφος): Κύριε πρόεδρε εδώ είναι Κοινοβούλιο. Δεν είναι Εξάρχεια.

(όρθια και με έντονο ύφος): Κύριε πρόεδρε εδώ είναι Κοινοβούλιο. Δεν είναι Εξάρχεια. Πρ .: Κυρία Συνοδινού, παρακαλώ καθίστε κάτω, γιατί θ' ανακαλέσω στην τάξη και εσάς

.: Κυρία Συνοδινού, παρακαλώ καθίστε κάτω, γιατί θ' ανακαλέσω στην τάξη και εσάς Α.Σ .: Είναι απαράδεκτα...

.: Είναι απαράδεκτα... Πρ. : Κυρία Συνοδινού, ανακαλείσθε στην τάξη!

: Κυρία Συνοδινού, ανακαλείσθε στην τάξη! Α.Σ .: Κύριε πρόεδρε είναι Βουλή αυτή, εδώ όταν τολμούν να βγάζουν πανό;

.: Κύριε πρόεδρε είναι Βουλή αυτή, εδώ όταν τολμούν να βγάζουν πανό; Πρ. : Παρακαλώ η κυρία Συνοδινού να εγκαταλείψει την αίθουσα.

: Παρακαλώ η κυρία Συνοδινού να εγκαταλείψει την αίθουσα. Α.Σ.: Κύριε πρόεδρο, σε μια Βουλή που βγάζουν πανό και υπάρχει αναρχία, δεν επιθυμώ να ανήκω! Είναι ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό; Χαίρετε!

Η Άννα Συνοδινού μετά από το επεισόδιο αποχώρησε τρέχοντας από την αίθουσα, παρά τις προσπάθειες του Μιλτιάδη Έβερτ και της Ντόρας Μπακογιάννη να τη σταματήσουν.

Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες τόσο από τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από συναδέλφους τους, όπως για παράδειγμα η Ελένη Ανουσάκη του ΠΑΣΟΚ που διαμαρτυρήθηκε ιδιαίτερα για τη χρήση της λέξης «Θέατρο» από τη Μαρίνα Δίζη. Τα πνεύματα ηρέμησαν όταν η φρουρά της Βουλής προχώρησε σε συλλήψεις στα θεωρία, ωστόσο η ψηφοφορία αποτέλεσμα δεν έβγαλε και πάλι.

Επέμεινε στην απόφασή της

Στο ίδιο ρεπορτάζ, το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη πως: «Η κ. Άννα Συνοδινού παραιτήθηκε και από το αξίωμα του βουλευτή και από το Κόμμα της «Νέας Δημοκρατίας» εξοργισμένη από το επεισόδιο που προκάλεσε η κ. Μαρίνα Δίζη στη Βουλή ξεδιπλώνοντας το πανό της, αλλά και από την αντίδραση του προέδρου της Βουλής κ. Τσαλδάρη που αρνήθηκε να της δώσει το λόφο και την απείλησε με αποπομπή από την αίθουσα».

Ο πρόεδρος της ΝΔ με δηλώσεις του την υποστήριξε ωστόσο εκείνη επέμεινε στην απόφασή της, ενώ την αντικατέστησε στη Βουλή ο Βάιος Σταθόπουλος. Τον ίδιο χρόνο επανήλθε στη θεατρική δραστηριότητα, ερμηνεύοντας, εκτός από αρχαίο δραματολόγιο, ρόλους του νεότερου ελληνικού θεάτρου με το Εθνικό Θέατρο. Μία φράση όμως και μία (μη) στήριξη, την έβγαλε από την πολιτική για πάντα.