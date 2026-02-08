Άστατος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με διαδοχικά κύματα βροχών και καταιγίδων που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η ημέρα ενδέχεται να εξελιχθεί σε… «Τσιγκο-Πέμπτη», καθώς ο κύκλος κακοκαιρίας ξεκινά από τη Δευτέρα και θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, περιοχές που, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καθιζήσεων, κατολισθήσεων, υπερχειλίσεων ρεμάτων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών. Παρά την κακοκαιρία, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι νοτιάδες θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι, ενισχυόμενοι από την Πέμπτη. Τα χιόνια θα είναι περιορισμένα και θα αφορούν κυρίως τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς στην Αθήνα, έως 15 στη Θεσσαλονίκη και πάνω από 20 βαθμούς σε Κρήτη και Ρόδο, αν και στο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ. Από τη Δευτέρα ο καιρός θα καταστεί άστατος σε περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, που σταδιακά θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ από το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένηση στα βόρεια. Την Τετάρτη προβλέπονται νέες βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα δυτικά από το απόγευμα, με μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία.

Την Πέμπτη αναμένονται εκ νέου βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά, με τους νοτιάδες να ενισχύονται στα πελάγη έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε ξεκινούν και οι πρώτες καρναβαλικές εκδηλώσεις.