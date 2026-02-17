Χέιζ - Ντέιβις: «Ο λόγος που επέλεξα Παναθηναϊκό, διάλεξα το ''11'' λόγω Κλέι Τόμπσον»

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για Κρήτη, εκεί όπου αύριο θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε δηλώσεις πριν πετάξει η αποστολή και στάθηκε μεταξύ άλλων και στον λόγο που επέλεξε τους πράσινους.
