Το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας που μπήκε στο μικροσκόπιο - Βίντεο από drone

Πανοραμικά πλάνα από drone δείχνουν την τρίτη μονάδα της εταιρείας «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας, η οποία βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press Agency, η λειτουργία του εργοστασίου έχει «παγώσει» μέχρι το πέρας των ελέγχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί της Τρίτης μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους και τα πιστοποιητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Οι έρευνες, που τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διεξάγονται ενώ ήδη ανεστάλη, κατά πληροφορίες, η λειτουργία ενός ακόμη εργοστασίου στη Φαρκαδόνα λόγω αναφορών για ελλείψεις στην πυροπροστασία.

Εντωμεταξύ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Το κατηγορητήριο σε βάρος του αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και αφορά το αδίκημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και την ανθρωποκτονία από αμέλεια.

