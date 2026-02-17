Μενού

Παναγιώτης Στάθης: Βούρκωσε όταν ανακοίνωσε στον αέρα του Καλημέρα Ελλάδα τον θάνατο της μητέρας του

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε σήμερα (17/2) στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» τον θάνατο της μητέρας του. «Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή, ομολογώ», είπε μεταξύ άλλων.

Καλημέρα Ελλάδα Παναγιώτης Στάθης
Καλημέρα Ελλάδα: Παναγιώτης Στάθης | ΑΝΤ1
Δύσκολες στιγμές για τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος σήμερα (17/2) το πρωί στο τέλος του «Καλημέρα Ελλάδα» ανακοίνωσε πως πέθανε η αγαπημένη μητέρα του, Καλλιόπη με τον δημοσιογράφο, όπως ήταν φυσικό, να είναι φανερά συγκινημένος.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή, ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον "αέρα" έμαθα ότι "έχασα" τη μητέρα μου», είπε αρχικά ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να 'στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω. Να 'στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα», πρόσθεσε βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης.

 

