Το «καρφί» του Λάμπρου Κωνσταντάρα για Καπουτζίδη: «Ο υπέροχος κατά τα άλλα Γιώργος κάνει υποδείξεις»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έστρεψε τα «βέλη» του στον Γιώργο Καπουτζίδη με αφορμή την απάντησή του στους δημοσιογράφους όταν κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τις Μπέττυ Μαγγίρα - Κατερίνα Βρανά την ημέρα του Τελικού του Sing For Greece ρωτήθηκαν για τη διαμαρτυρία κατά του Ισραήλ έξω από τον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών όπου διεξαγόταν η εκδήλωση.

«Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς και τι χρειάστηκε να κάνουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να σχολιάζει σε story του στο Instagram:

«Μη μας ρωτάτε, θα μας ρωτήσετε για εμάς. Ο υπέροχος, κατά τα άλλα, Γιώργος Καπουτζίδης, κάνει υποδείξεις και με έντονο τρόπο τι θα ρωτούν οι συνάδελφοι και κυρίως τι δεν θα ρωτούν.

Η δικαιολογία είναι ότι δεν ήταν έξω. Καλά και στην Γάζα δεν είσαι, αλλά γνώμη έχεις. Λυπάμαι που δεν υπήρχε ανταπάντηση σε αυτήν την απρέπεια».

Το insta story του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον Γιώργο Καπουτζίδη | @lamproskonstantaras - Instagram