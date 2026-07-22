Χεζόνια: Δεν βρίσκει ομάδα στο NBA - Οι Ισπανοί γράφουν για Ολυμπιακό

Ο απόλυτος «χαμός» γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια και το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κροάτης.
Όπως είχε γίνει γνωστό, πλήρωσε τη ρήτρα που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπορέσει να πάει στο NBA όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία τα πράγματα αλλάζουν.
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