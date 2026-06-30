Χεζόνια: Η ανάρτησή του για την κατάσταση στη Ρεάλ

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και ο Μάριο Χεζόνια έδειξε δημόσια πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν στον σύλλογο αφήνοντας τις δικές του... αιχμές.
Ο Κροάτης φόργουορντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X» γράφοντας: «Σε αυτό το σημείο, να γράψω παραγράφους εδώ ή να ανεβάσω ένα μεγάλο TikTok βγάζοντας... φωτιές;».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μητσοτάκης: «Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία»
- «Έζησα από κοντά τον καύσωνα στις Βρυξέλλες και έμοιαζε με επεισόδιο Black Mirror»
- Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή στη Βάρκιζα: Η αντίδρασή του μετά το δάγκωμα
- Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες από Temu, Shein και πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Οι αλλαγές και ο δασμός 3 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.