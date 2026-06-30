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Χεζόνια: Η ανάρτησή του για την κατάσταση στη Ρεάλ

Ο Μάριο Χεζόνια έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Χεζόνια
Μάριο Χεζόνια | Shutterstock
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Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και ο Μάριο Χεζόνια έδειξε δημόσια πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν στον σύλλογο αφήνοντας τις δικές του... αιχμές.

Ο Κροάτης φόργουορντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X» γράφοντας: «Σε αυτό το σημείο, να γράψω παραγράφους εδώ ή να ανεβάσω ένα μεγάλο TikTok βγάζοντας... φωτιές;».

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