Χεζόνια: Η ανάρτησή του για την κατάσταση στη Ρεάλ

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και ο Μάριο Χεζόνια έδειξε δημόσια πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν στον σύλλογο αφήνοντας τις δικές του... αιχμές.

Ο Κροάτης φόργουορντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X» γράφοντας: «Σε αυτό το σημείο, να γράψω παραγράφους εδώ ή να ανεβάσω ένα μεγάλο TikTok βγάζοντας... φωτιές;».

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