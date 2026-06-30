Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή στη Βάρκιζα: Η αντίδρασή του μετά το δάγκωμα

Μια αναπάντεχη περιπέτεια έζησε ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του για μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας το περασμένο Σάββατο.

Ο καλλιτέχνης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιέγραψε το περιστατικό με τον λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στο πόδι. Παρά την ξαφνική επίθεση, ο ίδιος διατήρησε την ψυχραιμία του, επισημαίνοντας πως το ψάρι ήταν μικρού μεγέθους, γεγονός που περιόρισε την έκταση της πληγής.

«Ευτυχώς τη γλιτώσαμε φθηνά. Δεν πανικοβλήθηκα, γενικά υπήρχε μια ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, προσθέτοντας πως ο κόσμος γύρω του πανικοβλήθηκε περισσότερο από τον ίδιο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κ. Κανέλλος ακολούθησε τις απαραίτητες ενέργειες για την περιποίηση της πληγής του. Όπως υπογράμμισε, είναι πολύ σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν. Πλύνετε την πληγή με άφθονο καθαρό νερό (όχι θαλασσινό) και σαπούνι. Ο ίδιος επισκέφθηκε φαρμακείο για περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρχε κίνδυνος.

Ο Δημήτρης Κανέλλος έστειλε ένα μήνυμα καθησυχασμού προς το κοινό, τονίζοντας ότι η εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες δεν πρέπει να προκαλεί υστερία. «Είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες γι’ αυτόν τον λόγο. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός», κατέληξε.