Περαιτέρω μείωση της τιμής της βενζίνης προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία» είπε ο πρωθυπουργός και έκανε λόγο για ελέγχους από το αρμόδιο υπουργείο αλλά και την σχετική ανεξάρτητη αρχή.

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«Θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντίληψη παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο» επεσήμανε, ειδικότερα.

Συνέχισε λέγοντας πως «αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τιμές αργού πετρελαίου. χθες υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης - αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο».

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «η Πολιτεία θα παρακολουθεί και είναι έτοιμη να επέμβει». Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα».

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Τα ορόσημα Μητσοτάκη για το επόμενο 6μηνο

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός όρισε και τα ορόσημα της κυβέρνησης για το επόμενο 6μηνο. Αυτά είναι:

Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του Flyover Θεσσαλονίκης,

Απορρόφηση Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο,

Ολοκλήρωση των τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας,

Η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Στο υπουργικό μίλησε επίσης για τις επιδοτήσεις, κάνοντας λόγο για πληρωμές 617,5 εκ. σε 530.000 αγρότες, 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτό, όπως συμπέρανε, είναι «απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. Έχουμε δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες».

Αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις, σημείωσε πως «όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις, εξαρθρώθηκαν πέντε εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο παραδέχθηκε πως «έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει».

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

«Βέλη» Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση και τις υποσχέσεις τους.

«Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».