Χεζόνια: Ποια ομάδα της Euroleague είναι έτοιμη να τον αποκτήσει από τη Ρεάλ

Οι σεισμικές δονήσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης και το «διαζύγιο» με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, έπειτα από τη συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, δημιουργεί εύλογα ένα κλίμα αβεβαιότητας, όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό της «βασίλισσας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας παίκτης που δεν έχει βγει στην αγορά, αλλά ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του είναι ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Ντουμπάι!

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