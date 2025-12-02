Χίλσμπορο: Το πόρισμα για την τραγωδία «καίει» την αστυνομία

Τελικά οι «ανήσυχοι φίλαθλοι» ήταν απλά θύματα μιας παταγώδους αστυνομικής αποτυχίας. Φιμωμένοι εδώ και 36 χρόνια.

Από τις 15 Απριλίου του 1989, όταν 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ποδοπατημένοι στην κερκίδα του Χίλσμπορο, με τα κορμιά τους να συνθλίβονται στα κάγκελα και τα πνευμόνια τους να αδειάζουνα από οξυγόνο.

Εκείνος ο ημιτελικός του FA Cup ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο γήπεδο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ σήμανε τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τέσσερις δεκαετίες μετά, η αλήθεια βγήκε στο φως.

