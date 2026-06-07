Χολ: Στη λίστα της Μακάμπι ο σέντερ του Ολυμπιακού

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει μπροστά της τις υποχρεώσεις στα playoffs του ισραηλινού πρωταθλήματος, ωστόσο ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.
Οι Ισραηλινοί έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός παίκτη υψηλού επιπέδου για τη γραμμή των ψηλών. Με τον Ρόμαν Σόρκιν να παραμένει στο ρόστερ, η Μακάμπι αναζητά έναν ακόμη παίκτη για τη θέση «5», ο οποίος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα προσφέρει εμπειρία από την EuroLeague.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μαριάνα Κατσιμίχα: «Έπρεπε να διαχειριστώ να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω»
- «Αν δεν είσαι βίαιος, δεν επιβιώνεις»: Μια μέρα της ζωής ενός συνδεσμίτη
- Έξι influencers (και μη) που βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ έβγαζαν την «απόλυτη selfie»
- Οι πολλές ζωές της Μαλβίνας Κάραλη – Η γυναίκα, η δημοσιογράφος, η περσόνα μέσα από τα δικά της λόγια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.