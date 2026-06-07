Χολ: Στη λίστα της Μακάμπι ο σέντερ του Ολυμπιακού

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει μπροστά της τις υποχρεώσεις στα playoffs του ισραηλινού πρωταθλήματος, ωστόσο ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Ισραηλινοί έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός παίκτη υψηλού επιπέδου για τη γραμμή των ψηλών. Με τον Ρόμαν Σόρκιν να παραμένει στο ρόστερ, η Μακάμπι αναζητά έναν ακόμη παίκτη για τη θέση «5», ο οποίος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα προσφέρει εμπειρία από την EuroLeague.

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