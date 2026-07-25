«Μου γνώρισε τον σύζυγό μου»: Έξι επώνυμες Ελληνίδες που τις έκαναν προξενιό

Από τα αρχαία χρόνια, χωρίς υπερβολή, μέχρι και σήμερα το προξενιό καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που γίνεται (όταν γίνεται), αν μη τι άλλο έχουμε παραδείγματα επωνύμων που έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους πως γνωρίστηκαν με το άλλο τους μισό χάρη στη μεσολάβηση ενός τρίτου προσώπου.

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Εμείς συγκεντρώσαμε τέσσερις διάσημες Ελληνίδες που έχουν περιγράψει πώς γνώρισαν το ταίρι τους μέσω προξενιού, ένα περίπου προξενιό αφού παρά τις προσπάθειες, τελικά η δουλειά έγινε από μόνη της, αλλά και μία περίπτωση επώνυμης Ελληνίδας, η οποία ό,τι προξενιό και αν της έγινε, όπως έχει δηλώσει η ίδια, δεν «έδεσε το γλυκό».

Μπέττυ Μαγγίρα

Την περίοδο που η Μπέττυ Μαγγίρα παρουσίαζε το «Ποιος είναι Πρωινιάτικα;» στο Open, είχε υποδεχτεί στο πλατό της εκπομπής τον Αντώνη Βλοντάκη και είχε αποκαλύψει πως εκείνος τη γνώρισε με τον σύζυγό της, Γιάννη Μάζη.

«Ο Δημήτρης, ο άνδρας μου, έχει βαφτίσει τη μεγάλη κόρη του, την Ηλέκτρα, έτσι ξεκίνησε το κουμπαριλίκι. Βέβαια, είχε ξεκινήσει από πιο νωρίς διότι ο Αντώνης μου έκανε προξενιό τον άνδρα μου, έχω να σας πω.

Σε αυτό πρέπει να δοξάζω τον κουμπάρο μου που μου γνώρισε τον σύζυγό μου. Αφού του λέω μιας και είσαι τόσο καλός στα match, μήπως να το κάνεις δουλειά; Επειδή τα δικά σου προξενιά έχουν πιάσει», είχε πει χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπέσσυ Αργυράκη

Στην ίδια εκπομπή η αγαπημένη Μπέσσυ Αργυράκη είχε δηλώσει ότι η Έφη Σαρρή ήταν εκείνη που τη σύστησε με τον σύζυγό της, Λευτέρη Νικόλιζα.

«Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον άνδρα μου. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που ήρθε στη ζωή μου. Μας ήξερε και τους δύο.

Δούλευα τότε με την Έφη στη Νεράιδα και περνούσα μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική μου ζωή. Μου λέει "μη στενοχωριέσαι και μην αγχώνεσαι".

Λέω "Θα ήθελα να υπάρχει ένας άνθρωπος έξω και να με καταλαβαίνει". Λέει "το ίδιο είπε σήμερα και ένας φίλος του συντρόφου μου. Θες να σας φέρω σε επαφή;".

Της κάνω, "δηλαδή ετοιμάζεσαι για προξενιό;".

Μας έφερε σε επαφή, βγήκαμε έξω να φάμε, ήταν και είναι πάρα πολύ ωραίος άνδρας», είχε πει χαρακτηριστικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

Σε πιο πρόσφατη δε συνέντευξή της στις Rainbow Mermaids είχε εξηγήσει πως στην αρχή δεν το είχε καταλάβει ότι όντως η Σαρρή της έκανε προξενιό, αφού η πρώτη γνωριμία έγινε όταν την είχε καλέσει μια μέρα σπίτι της για φαγητό, όπως και τον Λευτέρη Νικόλιζα και εκεί γνωρίστηκαν.

Μαρία Κορινθίου

Το 2007 Μαρία Κορινθίου και ο Ιωσήφ Μαρινάκης συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Γητευτής» και σε κοινή τους συνέντευξη αρκετά χρόνια αργότερα στο Πάμε Δανάη», ο γνωστός ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως εκείνος τη σύστησε με τον αργότερα σύζυγο της ηθοποιού, Γιάννη Αϊβάζη.

«Είχαμε πάει στην Κύπρο για να βραβεύσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για το τραγούδι των τίτλων της σειράς. Το βράδυ των βραβείων μου λέει ο Γιάννης "Ποια είναι αυτή; Θέλω να μου τη συστήσεις". Και του λέω "μισό λεπτό", είπε χαρακτηριστικά ο Ιωσήφ Μαρινάκης.

«Θυμάμαι, καθόμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι και τον καταλαβαίνω να έρχεται από πίσω και γυρνάω, γνωριζόμαστε και του λέω "Χάρηκα πολύ, Μαρία".

Οι δύο ηθοποιοί ερωτεύτηκαν και έμειναν μαζί για 17 χρόνια, απέκτησαν και μία κόρη, την Ισμήνη, ενώ χώρισαν σε καλό κλίμα το καλοκαίρι του 2024.

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Ευγενία Ξυγκόρου

Όταν τον περασμένο Μάιο, η Ευγενία Ξυγκόρου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα» με τον Θανάση Πάτρα, είχε δηλώσει πως στο παρελθόν της έχουν κάνει προξενιό και μάλιστα, πέτυχε.

«Μου έχουν κάνει προξενιό και πήγε καλά. Δεν ήταν μπαμ τύπου "έλα τώρα", αλλά μου είπαν "θα είναι ο τάδε" και έδεσε το γλυκό, πήγε καλά», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Ωστόσο, η ίδια στη συνέχεια είπε πως πια δεν είναι ανοιχτή σε προξενιά. Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο περίπου 14ο λεπτό του παρακάτω βίντεο.

Ελεονώρα Μελέτη

Στην εκπομπή Τετ-α-Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος η Ελεονώρα Μελέτη είχε αναφέρει πως με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, γνωρίστηκαν χάρη στις αδερφές του, τις οποίες εκείνη γνώριζε από πριν.

Οι αδερφές του Θοδωρή Μαροσούλη είχαν κάνει προσπάθειες να τους συστήσουν, αλλά εκείνη έβρισκε πάντα μια δικαιολογία να μην πάει.

«Έγινε λοιπόν εντελώς τυχαία, όταν πήγα να δω μία παράσταση του Νίκου Μουτσινά. Ήξερα ότι δεν υπήρχαν εισιτήρια και γνωρίζοντας ότι η φίλη μου ξέρει την οικογένεια, πήρα τη φίλη μου για να μου βρει.

Έπρεπε να δω την παράσταση και γι' άλλους λόγους. Ήρθε λοιπόν να με ρωτήσει εάν εγώ και οι συνοδοί μου ήμασταν καλά με τις θέσεις και αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία», είχε πει χαρακτηριστικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Ελεονώρα Μελέτη και Θοδωρής Μαροσούλης | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Δανάη Μπάρκα

Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη όψη του νομίσματος, δηλαδή προξενιά που δεν έχουν λειτουργήσει και σε αυτή την εμπειρία της είχε αναφερθεί στο παρελθόν η Δανάη Μπάρκα μέσα από την εκπομπή της «Πάμε Δανάη».

«Εμένα πάντως, ό,τι προξενιό μου έχουν κάνει ή ό,τι έχει πει εσείς εδώ για άνθρωπο, δεν έχει λειτουργήσει», είχε πει χαρακτηριστικά η ηθοποιός και παρουσιάστρια με τον Άρη Καβατζίκη να συμπληρώνει με χιούμορ: «Εγώ ό,τι έχω πει, έχει λειτουργήσει, γιατί εγώ δεν έβλεπα φως και το έλεγα».

Δανάη Μπάρκα | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ