Τον απόλυτο τρόμο έζησε τηλεοπτικό συνεργείο του γαλλικού δικτύου M6, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη μόλις λίγα μέτρα μακριά από τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή Cap-Ferret, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας.

Το δραματικό περιστατικό συνέβη την ώρα που η δημοσιογράφος μετέδιδε το ρεπορτάζ για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή της Ζιρόντ (Gironde). Οι φλόγες έφτασαν σε μια εγκαταλελειμμένη φιάλη αερίου, η οποία εξερράγη ξαφνικά, δημιουργώντας ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και ένα ισχυρό ωστικό κύμα.

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Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, ενώ το σήμα διακόπηκε αμέσως για την προστασία και την ασφάλεια του τηλεοπτικού συνεργείου. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα πλάνα αποτυπώνουν ανάγλυφα τον ακραίο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά όχι μόνο οι πυροσβέστες, αλλά και οι δημοσιογράφοι που μεταδίδουν τις εξελίξεις από την πρώτη γραμμή των μετώπων.