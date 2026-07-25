Σοφία Βεργκάρα: Η συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο που τράβηξε τα βλέμματα

Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Σοφία Βεργκάρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται στιγμές με τους followers της στα social media, ενώ όπως είναι φυσικό η γοητευτική σταρ του Χόλιγουντ μαγνητίζει τα βλέμματα.
Απαρατήρητη λοιπόν δεν θα μπορούσε να περάσει και η συνάντηση της Σοφία Βεργκάρα και με τον Αντώνη Ρέμο σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Νησιού των Ανέμων, το Nammos.
Την εντυπωσιακή ηθοποιό συνόδευε η φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου και η παρέα της, με τη Βεργκάρα να ανταλλάσσει μια θερμή χειραψία με τον Ρέμο και να συνομιλούν για λίγα λεπτά σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.
Το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ πριν τη Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα είχε επισκεφτεί την Ιταλία όπου είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της.
- Ακίνητα: Οι πιο προσιτές περιοχές της Αττικής για αγορά - Μεσίτης στο Reader για τους δήμους «αουτσάιντερ»
- «Μου γνώρισε τον σύζυγό μου»: 5 επώνυμες Ελληνίδες που τις έκαναν προξενιό
- Οδύσσεια: Τι είναι ο «νόμος του Δία» και γιατί προβλημάτισε τους θεατές
- Το παραδεισένιο νησί 2 ώρες από την Αθήνα που έχει γλιτώσει από τον μαζικό τουρισμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.