Χρήστος Τζόλης: Με deal - ρεκόρ ο Έλληνας άσσος επίσημα στην Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί και επισήμως παίκτης της Άρσεναλ, με τη μεταγραφή του να σηματοδοτεί την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ, σε ένα deal 40 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας.
Ο Τζόλης θα φορά τη φανέλα με το νούμερο «17» ενώ το κλαμπ ανέφερε στην ανακοίνωσή του:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.
Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.»
Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών
- Χρήστος Τζόλης - 40 εκατ. ευρώ (από Κλαμπ Μπριζ σε Άρσεναλ, 2026)
- Κώστας Μανωλάς - 36 εκατ. ευρώ (από Ρόμα σε Νάπολι, 2019)
- Μπάμπης Κωστούλας - 35 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Μπράιτον, 2025)
- Στέφανος Τζίμας - 26.5 εκατ. ευρώ (από Νυρεμβέργη σε Μπράιτον, 2025)
- Οδυσσέας Βλαχοδήμος - 23.6 εκατ. ευρώ (από Νότιγχαμ σε Νιουκάστλ, 2024)
- Φώτης Ιωαννίδης - 22 εκατ. ευρώ (από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ, 2025)
- Ντίνος Μαυροπάνος - 20 εκατ. ευρώ (από Στουτγκάρδη σε Γουεστ Χαμ, 2023)
- Βαγγέλης Παυλίδης - 18 εκατ. ευρώ (από Άλκμααρ σε Μπενφίκα, 2024)
- Στέφανος Τζίμας - 18 εκατ. ευρώ (από ΠΑΟΚ σε Νυρεμβέργη, 2024)
- Παναγιώτης Ρέτσος - 17.5 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Λεβερκούζεν, 2017)
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