Χρήστος Ζαφείρης: Πάτησε Ελλάδα και αποθεώθηκε στο «Μακεδονία»

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά του επεφύλασσαν την πιο θερμή υποδοχή μιάς και ο Ζαφείρης θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

