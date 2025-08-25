Μενού

Χρήστος Ζαφείρης: Πάτησε Ελλάδα και αποθεώθηκε στο «Μακεδονία»

Ο Χρήστος Ζαφείρης έφθασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον ΠΑΟΚ και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των φιλάθλων.

Υποδοχή του Χρήστου Ζαφείρη από φίλους του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά του επεφύλασσαν την πιο θερμή υποδοχή μιάς και ο Ζαφείρης θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

