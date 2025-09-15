Η ανάρτηση με Λέτο και Κυργιάκο που έκανε repost ο Μπασινάς: «Ήταν σα να ζητάνε συγγνώμη»

Για 10 χρόνια ο Άγγελος Μπασινάς έγραψε ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Κυργιάκος για 5, όσα και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και οι τρεις βρέθηκαν ανήκουν πλέον στην Κηφισιά και χθες βρέθηκαν απέναντι στο αγαπημένο τους «τριφύλλι», το οποίο κέρδισαν με ανατροπή στην ανατροπή.

Ο κόσμος των «πράσινων» που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό, αποθέωσε και τους τρεις που ανταπέδωσαν, αναγνωρίζοντας την μεγάλη τους προσφορά στον σύλλογο.

