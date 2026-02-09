Η διεθνούς καταξίωσης τενίστρια Serena Williams, εμφανίστηκε σε διαφημιστικό του Super Bowl προωθώντας ένα αμφιλεγόμενο προϊόν, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ των θεατών για τα ηθικά όρια της βιομηχανίας φαρμάκων.

Στο διαφημιστικό σποτ, η Γουίλιαμς φαίνεται κάνει περιχαρής στον εαυτό της ένεση με ένα φάρμακο απώλειας βάρους, το GLP-1, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν το Super Bowl.

Χορεύει και δείχνει πόσο «βολικό» είναι να παίρνει κανείς GLP-1 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ro. Λέει μάλιστα ότι μπορείς να τα προμηθευτείς και σε μορφή χαπιού.

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

Serena Williams - Πόλεμος στα σχόλια για το σποτ του Super Bowl

Μου λείπουν οι μέρες που το Super Bowl πουλούσε μπύρα και φορτηγά. Το να προωθείς ενέσεις απώλειας βάρους των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών ενώ τα παιδιά που επηρεάζονται παρακολουθούν είναι λάθος.

Φυσικά οι αντιδράσεις στα σχόλια του X ποικίλαν από απόλυτη υποστήριξη στην αθλήτρια, μέχρι σφοδρές επικρίσεις στην ασυδοσία των βιομηχανιών.

«Αφού έχουμε που έχουμε πρόβλημα παχυσαρκίας στις ΗΠΑ, είναι κακό να το προωθούμε αυτό;»

«Αυτή τη στιγμή το 77% των παιδιών στις ΗΠΑ είναι παχύσαρκα. Ούτε αυτοί οι αριθμοί βελτιώνονται. Ο πόλεμος ενάντια σε αυτό το δηλητηριώδες φαγητό που αγοράζουν οι γονείς στα παιδιά τους, δεν τον κερδίζουμε»

«Αυτή είναι η Αμερική. Είναι μια διαφήμιση. Μπορείς να επιλέξεις να την πιστέψεις ή όχι. Σταμάτα να προσπαθείς να ελέγχεις τους πάντες»

«Είναι απίστευτα αηδιαστικό όταν θα μπορούσε να είναι υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής. Τι θα κάνει με όλα αυτά τα χρήματα; Να αγοράσει περισσότερο φαγητό που δεν μπορεί να φάει;».