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Η διοίκηση του ΣΕΦ ανακοίνωσε τι θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ: Ο απολογισμός και η επόμενη μέρα

Η διοίκηση του ΣΕΦ έκανε γνωστό τοτι θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Τι αναφέρει για ΣΕΦ και SUNEL Arena.

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ΣΕΦ
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Η διοίκηση του ΣΕΦ θα παρουσιάσει το έργο της εδώ και τόσο καιρό και θα αναφερθεί στις αλλαγές που θα γίνουν όχι μόνο στην αρένα του μπάσκετ του Ολυμπιακού, αλλά σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στην «Sunel Arena» που ανήκει στο ΣΕΦ.

«Στη φετινή, επετειακή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παρουσιάζει τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή. Στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού παρουσιάζουμε τον απολογισμό των τελευταίων 7 ετών, αλλά και το επόμενο μεγάλο βήμα: το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

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