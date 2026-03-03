Η δύναμη της σιωπής: Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν προχώρησε σε μία σιωπηλή - αλλά καθόλα ηχηρή - διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών. Αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους.

Οι παίκτριες άκουγαν, αλλά παρέμεναν στωικές και αμίλητες, την ώρα που το πλήθος αποδοκίμαζε.

Η προπονήτρια τους, πάλι, εθεάθη να χαμογελά, βλέποντας τις αθλήτριές τους από τον πάγκο.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Κυριακής (01/03), πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, η αρχηγός της ομάδας ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με την εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της διοργάνωσης ζήτησε να προχωρήσουν σε άλλες ερωτήσεις, αλλά η αθλήτρια πήρε τον λόγο και μίλησε στα φαρσί, χωρίς να υπάρχει μετάφραση.

Η φράση της διακόπηκε από τον ίδιο εκπρόσωπο, ο οποίος ζήτησε να επικεντρωθούν όλοι στον ίδιο τον αγώνα.

«Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν με την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ που ρωτάτε. Ας επικεντρωθούμε στο ίδιο το παιχνίδι» είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ESPN.

Και ενώ δεν είναι γνωστό τι μπορεί να είπε η ποδοσφαιρίστρια, η μετέπειτα στάση της ομάδας κατά τον εθνικό ύμνο, λέει πολλά.